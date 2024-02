Trabalho será reforçado - Divulgação

Publicado 09/02/2024 20:21 | Atualizado 09/02/2024 20:21

Petrópolis - A Concer, durante o feriado de Carnaval, montou uma operação especial para a BR-040, no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, entre esta sexta-feira (9) e a Quarta-Feira de Cinzas. O esquema ocorrerá em toda a rodovia, com reforço nas áreas de maior tráfego, com atenção especial para a Serra de Petrópolis, com equipes de assistência mecânica e conservação. As equipes médicas da concessionária também estão de prontidão.

As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em Caxias, o SIU está presente no km 104, nos dois sentidos da rodovia.



Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O usuário também deve recorrer à Central de Atendimento O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. A Central informa ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040 por meio de operadores de teleatendimento e de uma Unidade de Resposta Audível. Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Concer, que transmite alertas e as condições de trânsito de acordo com o trecho escolhido: (21-99724-2655, Duque de Caxias| 97288-3912, Serra | 997848115, Itaipava-Juiz de Fora).



Em ocasiões de baixa visibilidade por chuva e neblina, principalmente na Serra de Petrópolis, o motorista deve reduzir a velocidade, redobrar a atenção e manter distância segura do veículo à frente, utilizando faróis baixos. A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.