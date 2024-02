Dom Joel Portella é bispo eleito de Petrópolis - Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Dom Joel Portella é bispo eleito de PetrópolisFoto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Publicado 09/02/2024 10:37

Petrópolis - Bispo eleito de Petrópolis, Dom Joel Portella Amado está participando do Simpósio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, que tem como tema "Reaviva o dom de Deus que recebeste". Nesta sexta-feira (9), Dom Joel apresenta a conferência sobre “Caminhos e ferramentas para o acompanhamento pastoral dos sacerdotes”.

O simpósio é realizado pelo Dicastério para o Clero, em colaboração com o Dicastério para a Evangelização, Seção para a primeira Evangelização e as novas Igrejas particulares e o Dicastério para as Igrejas Orientais.



O tema do Simpósio é em referência à Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “A beleza de ser discípulos hoje. Uma formação única, integral, comunitária e missionária”.



O Simpósio teve início na terça-feira, com a participação de cerca de mil pessoas, dos cinco continentes, sendo o Brasil o país mais representado, seguido do México, Itália, Polônia e Filipinas. Também estão presentes sacerdotes, consagrados e leigos vindos da Islândia, Burundi, El Salvador, China, Guatemala, Moldávia, Rússia, Ucrânia e de mais de 60 países.