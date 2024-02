Frente fria deve chegar a Petrópolis nesta quarta-feira. - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 13:25

Petrópolis- A Defesa Civil emitiu, na manhã desta quarta-feira (14) um aviso meteorológico sobre a aproximação e passagem de uma frente fria em Petrópolis hoje e a configuração de um sistema de baixa pressão no oceano na quinta. As situações deixam o clima instável no município.

Para esta quarta, a previsão é de aumento de nebulosidade com pancadas de chuva moderadas a fortes, além de rajadas de vento, a partir do período da tarde. Na quinta-feira, o céu deve ficar nublado e encoberto, tendo pancadas de chuva de intensidade moderada a forte entre a madrugada e o início da noite.

Segundo a Defesa Civil, equipes estão atuando seguindo as diretrizes do Plano de Contingência Municipal.