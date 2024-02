Mussel ajudou a fundar o Sinpro PET. - Foto: Reprodução/Sinpro Petrópolis

Mussel ajudou a fundar o Sinpro PET.Foto: Reprodução/Sinpro Petrópolis

Publicado 15/02/2024 17:00

Petrópolis - Morreu, nesta quinta-feira (15), o professor Antônio Carlos Mussel, aos 75 anos, vítima de uma pneumonia. Mussel era professor de química, tendo atuado em diversas instituições de ensino do município por mais de 50 anos, além de ter sempre atuado no sindicato da categoria.

O professor foi um dos fundadores do Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região (Sinpro), ainda nos anos 70, tendo participado de todas as diretorias desde então. "Mussel foi uma pessoa extremamente ativa, que se doava enormemente, em defesa dos amigos e dos educadores e educadoras. Para o nosso amigo e colega de todas as lutas, não havia tempo ruim, pois estava sempre à disposição, além de ter um conhecimento enorme sobre as questões que afligem os trabalhadores. Ele sempre estará em nossos pensamentos e ações", diz parte do comunicado do Sinpro.

O Movimento Sindical de Petrópolis também se manifestou após o anúncio do óbito. "Sua dedicação incansável à causa sindical e seu comprometimento com a educação deixam um legado valioso que será lembrado por todos. O professor Antônio Carlos Mussel foi uma figura inspiradora, cujo impacto positivo será sentido por muitos anos. Que as lembranças dos momentos compartilhados possam trazer algum conforto aos corações enlutados. Que o legado e as contribuições do professor Mussel permaneçam vivos em nossas memórias, inspirando as gerações futuras a continuarem lutando pelos ideais que ele tão dedicadamente defendeu".

O professor deixa dois filhos. Por desejo próprio expressado em vida, seu corpo será cremado, em cerimônia reservada, no cemitério do Cajú, no Rio de Janeiro.