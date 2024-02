Operação Carnaval foi realizada entre os dias 9 e 12 de fevereiro. - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 16/02/2024 10:28

Petrópolis - Os números da Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar em Petrópolis foram divulgados nesta sexta-feira (16). Segundo o 26º BPM, 11 pessoas foram presas no período do feriadão em toda a cidade, mas nenhum crime foi registrado nos locais com concentração de pessoas celebrando a festa.

Além das onze pessoas presas, três quilos de drogas, uma arma de fogo e um simulacro foram apreendidos. Segundo a PM, não houve registros de roubos de rua e de veículos, tampouco de letalidade violenta. A operação foi realizada entre os dias 9 e 12 de fevereiro.