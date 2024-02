Assalto ocorreu próximo ao Palácio de Cristal. - Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 17:15 | Atualizado 16/02/2024 17:15

Petrópolis - Uma residência foi assaltada na Avenida Piabanha, no Centro, nesta sexta-feira (16). Criminosos vestidos com a roupa de uma companhia de energia elétrica entraram no imóvel e assaltaram uma idosa que estava no local.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local após o ocorrido e colheram informações das vítimas. Os bandidos levaram objetos pessoais e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi registrada na 105ª DP.