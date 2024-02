Posse de Dom Joel Portella será no dia 9 de março. - Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Posse de Dom Joel Portella será no dia 9 de março.Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Petrópolis - Bispo eleito da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portella Amado visitou a Mitra Diocesa e se reuniu com o Administrador Diocesano Monsenhor José Maria Pereira, e com os sacerdotes membros do Conselho de Consultores. O encontro ocorreu na última quinta-feira (15).

A reunião foi de trabalho, e o conselho teve a oportunidade de apresentar mais detalhes sobre a Diocese de Petrópolis, além dos relatórios já entregues a Dom Joel Portella. Como no primeiro encontro com os sacerdotes, que ocorreu durante o curso de atualização, Dom Joel Portella demonstrou alegria e entusiasmo, manifestando mais uma vez um coração aberto.



O Conselho de Consultores é formado pelos sacerdotes: Pe. Ernande Nascimento (Pároco de São Pedro – Teresópolis0; Pe. Jorge Luiz Pacheco de Medeiros (Pároco de Santa Teresa – Teresópolis, Ecônomo da Diocese de Petrópolis e Decano do Decanato Santa Teresa); Pe. José Celestino Coelho (Pároco de Santo Antônio – Petrópolis); Pe. Leonardo Tassinari (Pároco de Nossa Senhora da Piedade – Magé e Decano do Decanato São José de Anchieta); Pe. Luiz Henrique Veridiano da Silva (Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino); e Pe. Pedro Paulo de Carvalho Rosa (Reitor da Universidade Católica de Petrópolis e Vigário Judicial).



Dom Joel Portella toma posse na Diocese de Petrópolis, no dia 9 de março, às 8h30 da manhã, na Catedral São Pedro de Alcântara em Petrópolis.