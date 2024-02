Descontos progressivos chegam a 80%. - Foto: Divulgação/CDL

Descontos progressivos chegam a 80%.Foto: Divulgação/CDL

Publicado 17/02/2024 15:30 | Atualizado 17/02/2024 17:22

Petrópolis - O fim do Carnaval abre uma nova temporada para o comércio varejista. Diversas lojas e supermercados têm promoções, com descontos progressivos que podem chegar a 80%. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis aposta que a oportunidade é uma das melhores do ano.

Durante o período, as promoções se intensificam, pois as lojas buscam renovar seus estoques, realizando a transição da coleção de primavera/verão para outono/inverno. Além disso, o comércio procura liquidar os produtos que restaram das festividades natalinas, proporcionando descontos que chegam a impressionantes 80%.



Os últimos itens das promoções, incluindo peças de ponta de estoque e numerações menos comuns, estão agora disponíveis, mas em quantidade limitada. "Essa queima de estoque acontece rapidamente para que as lojas já entrem com novas coleções seja de moda ou de produtos duráveis”, afirma o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad.



Aqueles que não se importam em adquirir peças de coleções passadas encontram oportunidades ainda mais atrativas. Com a chegada das novas coleções, os itens remanescentes têm preços mais acessíveis, sendo ideal para quem busca economizar.



No entanto, é fundamental que o consumidor não se deixe seduzir apenas pelos descontos. A avaliação do preço final é crucial, pois 80% de desconto em um item de alto valor não se compara à mesma redução aplicada a uma peça mais acessível. A pesquisa de preços também é essencial, permitindo que os consumidores verifiquem se o valor final com desconto é realmente mais vantajoso em comparação com outros estabelecimentos.



“O momento pós-Carnaval é uma janela de oportunidade para os consumidores de Petrópolis que desejam realizar compras inteligentes, aproveitando descontos significativos e renovando seus guarda-roupas sem comprometer as finanças. As lojas tem divulgado suas ofertas de forma online, onde também é possível fazer as compras, mas uma boa vitrine também é um incentivo e tanto para atrair o consumidor”, avalia Cláudio Mohammad.