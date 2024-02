Ocorrência foi registrada na 105ª DP. - Foto: Enzo Gabriel

Ocorrência foi registrada na 105ª DP.Foto: Enzo Gabriel

Publicado 18/02/2024 12:30

Petrópolis - O homem acusado de matar um guarda municipal de Belo Horizonte, em Três Rios, no fim de dezembro do último ano, foi preso neste sábado (17), em Petrópolis. A prisão ocorreu no bairro Duques, após informações do Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 26º BPM também encontraram entorpecentes com o acusado, conhecido como "MK".

Relembre o caso

No dia 30 de dezembro, Flávio Batista de Araújo, guarda civil municipal de Belo Horizonte, morreu durante uma tentativa de assalto no bairro Moura Brasil, em Três Rios, no entroncamento da BR-040 com a BR-393.

De acordo com a Polícia Militar, o guarda era passageiro de um automóvel no momento. O motorista reduziu a velocidade do carro ao avistar um para-choque de caminhão na pista. Nisso, um homem armado tentou entrar na frente do veículo e anunciar o assalto. Após isso, o motorista acelerou e o criminoso fez disparos que atingiram o guarda municipal.

O motorista seguiu com o carro até a base da concessionária que administra a rodovia, em busca de socorro. Apesar disso, Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na 108ª DP como latrocínio e os três envolvidos no crime foram capturados.