Ação foi realizada por agentes do 26º BPM e da 105ª DP.Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2024 17:22

Petrópolis - Em operação conjunta entre policiais civis e militares realizada na manhã desta segunda-feira (19), o homem apontado como chefe do tráfico de drogas da Comunidade do Neylor, no Retiro, foi preso. A ação ocorreu após trabalho de investigação em colaboração com o Disque Denúncia.

O homem, conhecido como "Carlão", foi surpreendido pelos policiais em um ponto de venda de drogas. Após isso, tentou fugir e se esconder na mata. Depois de três horas de buscas, foi encontrado e preso, sendo levado para a 105ª DP.