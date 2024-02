Rodoviários fizeram manifestação no Terminal Centro. - Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 20:01

Petrópolis - O dia foi agitado para o transporte público petropolitano. Após a informação do início da tarde desta quinta-feira (22) apontar que a partir das 00h de sexta-feira, as linhas da empresa Cascatinha seriam transferidas para outras viações, rodoviários da empresa realizaram uma paralisação e receberam, no início da noite, a notícia de que a transferência das linhas foi suspensa.

Pela manhã, uma reunião foi realizada na sede da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). Nela, ficou decidido que as linhas operadas pela Cascatinha seriam transferidas para as empresas Cidade das Hortências, Cidade Real e Turp Transporte, em cumprimento a uma decisão dada pela 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis determinando a retirada das linhas da viação Cascatinha até a sexta-feira.

Após a repercussão da perda das linhas, rodoviários da empresa iniciaram uma paralisação no Terminal Centro, com o intuito de receber uma posição sobre a manutenção dos seus postos de trabalho, já que não havia plano de realocação. A paralisação chegou a se tornar uma manifestação, com os trabalhadores caminhando pelo Centro Histórico em defesa de seus empregos.

Durante o protesto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu a transferência das linhas, após pedido de reconsideração da Cascatinha. Com isso, a empresa continuará circulando na cidade. Uma nova audiência foi marcada para o dia 5 de março.