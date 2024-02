Evento é uma iniciativa da Circo do Rio Produções Artísticas. - Foto: Robson Godoy Milczanowski

Evento é uma iniciativa da Circo do Rio Produções Artísticas.Foto: Robson Godoy Milczanowski

Publicado 22/02/2024 12:49 | Atualizado 22/02/2024 12:50

Petrópolis - Entre os dias 5 e 9 de março, Petrópolis irá receber oficinas e palestras na área de palhaçaria. São 30 vagas para artistas iniciantes e profissionais, maiores de 18 anos, no evento que irá ser realizado no Centro Cultural Sesc Quitandinha. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de março pelo e-mail circodorio@gmail.com. As atividades fazem parte do projeto Casa Brasileira de Palhaços – Edição Palhaço Excêntrico Musical, iniciativa da Circo do Rio Produções Artísticas.



De acordo com a produtora, palhaça Currupita e coautora do livro “Palhaços Excêntricos Musicais”, Lilian Moraes, a ideia das oficinas teóricas e práticas é capacitar os artistas a desenvolverem um bom número de palhaço excêntrico musical, usando as ferramentas essenciais para o processo criativo (ideia, roteiro, sinopse, perfil do número, construção do instrumento e execução da música). Além de criar instrumentos musicais inusitados com objetos do cotidiano. “O palhaço excêntrico musical é um artista que consegue extrair harmonias musicais de garrafas, penicos e latas. Fazer música atirando moedas sobre uma pedra. Consegue buscar sons, ruídos cômicos e notas musicais de bexigas e bombas de bicicletas, harmonizando, transformando numa pequena sinfonia, sons, ruídos e notas musicais”, explica Lilian.



Essa é a segunda edição da Casa Brasileira de Palhaços, que foi contemplada pelo edital Funarte Retomada 2023 - Circo. A primeira edição - contemplada pelo edital Retomada Cultural RJ (SECEC/RJ) - circulou pelos municípios do Rio de Janeiro, Volta Redonda e Visconde de Mauá, em 2022, alcançando um público em torno de 1.500 pessoas de todas as idades. O objetivo é utilizar a linguagem circense como instrumento pedagógico para abrir o caminho em direção à formação na arte do palhaço excêntrico musical e conta com a participação dos Mestres Teófanes Silveira (Palhaço Biribinha/AL), Iran Silveira (RN) e do pesquisador Celso Amâncio (SP). Em Petrópolis, a produção executiva fica à cargo de Leo Gaviole (Gaviole Produções Artísticas), integrante do Coletivo Riso Solto e do grupo Palhastônicos.



A palestra “A arte do palhaço excêntrico musical” será realizada na terça feira (05/03), das 9h às 11h, aberta ao público em geral e transmitida ao vivo pelo canal da Casa Brasileira de Palhaços, no Youtube. As oficinas e palestra contarão com tradução simultânea em libras e audiodescrição. A equipe do projeto também participou de curso, com Cris Muñoz, autista, mãe de autista e assessora de acessibilidade e inclusão do público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando se capacitar para o atendimento dos participantes com diferentes deficiências.



Confira mais detalhes do conteúdo e programação das atividades:



Oficina de palhaço excêntrico musical (Dias 05, 06, 07, 08 e 09/ 9h às 12h) - As quatro relações fundamentais na arte do palhaço: Ele com ele mesmo, ele com o outro, ele com o público e ele com o objeto; Os três tipos de palhaço: O que erra e não sabe que errou, o que erra e diz que foi o outro e o que erra e disfarça; O estado de espírito do palhaço e A dramaturgia do palhaço excêntrico musical.



Oficina de instrumento excêntrico musical (Dias 05, 06, 07, 08 e 09/ 14h às 17h) - Noções básicas de música; Pesquisa de objetos do cotidiano que emitem sons; Construção dos instrumentos excêntricos musicais e Treinamento de um número excêntrico musical.