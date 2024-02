Criminosos foram capturados enquanto se preparavam para outro roubo. - Foto: Divulgação/PMERJ

Publicado 22/02/2024 20:24

Petrópolis - Em ação conjunta realizada entre policiais civis da 105ª DP e da 59ª DP, e policiais militares do 26º BPM, uma quadrilha especializada em roubar residências na Região Serrana foi presa. Duas casas foram roubadas pela quadrilha em Petrópolis, sendo Em ação conjunta realizada entre policiais civis da 105ª DP e da 59ª DP, e policiais militares do 26º BPM, uma quadrilha especializada em roubar residências na Região Serrana foi presa. Duas casas foram roubadas pela quadrilha em Petrópolis, sendo uma na Avenida Piabanha e outro no Valparaíso.

Durante este mês, o grupo assaltou três casas, nos dias 15, 16 e 17. Segundo as investigações, os quatro homens, sempre armados com pistolas, abordavam as vítimas, invadiam os imóveis e agiam com crueldade, restringindo a liberdade dos moradores e levando equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro.

Após monitoramento, os agentes identificaram o veículo usado pela quadrilha e conseguiram detê-los em Teresópolis, enquanto eles se prepararam para mais um roubo. Com eles, foram apreendidos telefones celulares, duas pistolas, carregadores, munição e dinheiro. Por resistir a prisão, um dos criminosos foi atingido e encaminhado para atendimento médico.



Três dos quatro assaltantes possuem diversas passagens por crimes como roubo, homicídio, tráfico de drogas e sequestro.