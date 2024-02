Homem foi preso por agentes da 106ª DP, em Itaipava. - Foto: PCERJ

Homem foi preso por agentes da 106ª DP, em Itaipava.Foto: PCERJ

Publicado 23/02/2024 10:25

Petrópolis - Policiais civis da 106ª DP, comandados pelo delegado titular Victor Barbosa Maranhão Pinto, prenderam, durante a quinta-feira (22), um homem autor de importunação sexual. O acusado foi capturado no Vale das Videiras.

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis. As investigações apontaram que o homem, de 43 anos, importunava mulheres em via pública, chegando a exibir seu órgão genital para elas.