Levantamento foi feito através do Censo.Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/02/2024 13:49

Petrópolis - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou dados do Censo 2022 referentes ao saneamento básico nos domicílios do país. De acordo com o recorte, 24% dos domicílios petropolitanos não possui ligação à rede de esgoto.

Os dados do censo apontam que, dentre os domicílios particulares que são ocupados permanentemente, que são 108.238, 82.189 têm a conexão com a rede de esgoto estabelecida, ou seja, 75,93%. Além disso, 72,94% recebem o abastecimento de água pela rede geral.

Na coleta de lixo, 99,58% do município é atendido. Dentre os banheiros de uso exclusivo, 108 domicílios não o possuem.

Procurada, a Águas do Imperador informou que os dados do Censo Demográfico, em relação ao saneamento básico, levam em conta todo o município de Petrópolis, incluindo as áreas urbana e rural. É de responsabilidade da concessionária o atendimento apenas na área urbana, onde mais de 90% dos petropolitanos são abastecidos com água tratada e mais de 80% do esgoto recebe tratamento.

A concessionária reiterou que vem trabalhando para ampliar o saneamento básico em Petrópolis, com diversas obras em curso, para expandir tanto a coleta e o tratamento do esgoto, quanto o abastecimento de água no município. O destaque vai para as obras das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Itaipava e Independência, e a nova adutora Carvalho Júnior.