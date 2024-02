Evento ocorre em maio. - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 19:01

Petrópolis - Entre os dias 22 e 25 de maio, Petrópolis será sede do XIII Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e do VII Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA). O evento, que é realizado de forma itinerante a cada dois anos, reúne pesquisadores e profissionais do país e do exterior para debater questões contemporâneas relacionadas às “atividades de aventura” e também a temas como meio-ambiente, educação, turismo e lazer.

A edição deste ano, que será realizada no Cefet/RJ Petrópolis, traz na programação palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, apresentação de pôsteres e atividades culturais e/ou vivenciais, como feira de equipamentos, exposição de fotos e lançamento de livro. O professor da instituição e coordenador geral do CBAA-CIAA, Marcelo Porretti, destacou a importância do congresso como espaço de reflexão, discussão e promoção de estratégias socioeducativas, que buscam fortalecer a formação de profissionais da área e reforçar ações e práticas de aventura seguras e eficientes.Marcelo falou também que o evento tem potencial para impulsionar tanto o turismo de aventura em Petrópolis de forma consciente, quanto as práticas corporais de aventura presentes nas escolas, além de contribuir com o crescimento econômico, as pesquisas científicas e a melhoria da qualidade de vida.“Esta edição será a primeira no estado do Rio de Janeiro, apresentando como diferencial uma aproximação com diversas áreas, engajando principalmente o turismo, e sendo uma ótima oportunidade para uma instituição, que possui um curso de Bacharelado em Turismo, e seus alunos de se aproximarem de um evento deste nível. Sem falar das parcerias com outras instituições como a Universidade Católica de Petrópolis e a Prefeitura de Petrópolis, o que representa uma oportunidade ímpar para capacitação dos professores do município sobre as temáticas abordadas”, ressaltou.As inscrições para participar do evento estão abertas no site e têm preço promocional até o dia 31 de março. O evento também lançou um concurso fotográfico para quem estiver previamente inscrito no congresso, tendo como personagem central a montanha e/ou os esportes praticados na natureza. As inscrições podem ser feitas pelo site e vão até 31 de março.Para quem tem interesse em apresentar um trabalho, o período de submissão está aberto até o dia 24 de março. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail trabalhos.cbaa.ciaa@gmail.com. As regras de submissão e os eixos temáticos estão disponíveis clicando aqui O CBAA-CIAA reúne diversas atividades em quatro dias de evento. A mesa de abertura será realizada no dia 22 de maio no Cefet/RJ Petrópolis, das 18h30 às 20h30, e abordará as “Perspectivas para a ciência e o ensino da aventura no Brasil”, com a participação de Dimitri Wuo Pereira, licenciado e mestre em Educação Física, doutor em Educação e autor do livro “Pedagogia da Aventura”; Gisele Maria Schwartz, licenciada e mestre em Educação Física, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e professora aposentada na Unesp; e Giuliano Pimentel, bacharel, licenciado, mestre e doutor em Educação Física e professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM).De acordo com Marcelo Porretti, além das palestras, minicursos, oficinas e demais atividades previstas na programação, os participantes do congresso também serão convidados a realizarem práticas de aventura em um pré-evento, durante o evento e no pós-evento, como a travessia Petrópolis-Teresópolis e atividades com montain bike, vôo livre, quadriciclo, entre outras.No site do evento, é possível ter mais detalhes sobre as atividades, sobretudo os minicursos, que acontecerão nos dias 22 e 23 de maio no Cefet/RJ Petrópolis. Maiores informações também pelo perfil do CBAA-CIAA no Instagram