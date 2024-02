Réplica de arma foi encaminhada à 105ª DP. - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Réplica de arma foi encaminhada à 105ª DP.Foto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 27/02/2024 18:56

Petrópolis - Uma réplica de pistola foi apreendida na tarde desta terça-feira (27), por agentes do Segurança Presente no Centro. O objeto estava escondido próximo à entrada de uma loja na Rua do Imperador e a pessoa que o escondeu não foi localizada.

A equipe recebeu uma denúncia anônima de que um homem havia escondido algo próximo ao local, que estava fechado. Ao vistoriar o local apontado pelo denunciante, os policiais encontraram o simulacro, que foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, no Retiro.

Para facilitar o contato da população com a base do Petrópolis Presente, a unidade conta com um canal de comunicação que recebe denúncias por meio de mensagens de texto e áudio. Para melhor atendimento, as denuncias devem ser enviadas exclusivamente por mensagem via Whatsapp para o número: (24) 9.9203-5042. A identidade do denunciante pode ser mantida em sigilo. A equipe do Petrópolis Presente atua das 8h da manhã às 8h da noite, na região do Centro.