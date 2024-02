Petrópolis

Cefet/RJ Petrópolis recebe congresso brasileiro e internacional de atividades de aventura em maio

A organização do CBAA-CIAA é do Cefet/RJ Petrópolis, por meio do projeto de extensão Expedições, e do Laboratório de Estudos do Lazer (LEL) da Unesp de Rio Claro (SP)