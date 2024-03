Mosquito Aedes Aegypti - Foto: Syngenta PPM

Publicado 01/03/2024 10:46

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis confirmou a primeira morte por dengue ocorrida no município. O paciente era um homem de 40 anos, que veio a óbito no dia 24 de fevereiro, após ter sido internado em estado grave. Os dados atualizados registram 530 casos da doença no município até esta sexta-feira (1º).

De acordo com a secretaria, o homem chegou em estado grave na UPA Cascatinha, sendo transferido para uma unidade de CTI, mas não resistiu. O diagnóstico da causa da morte foi confirmado por meio de exame laboratorial realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels, liberado na manhã de quinta-feira.

Desde a última semana, as três UPAs (Centro, Cascatinha e Itaipava), estão trabalhando com reforços nas equipes médicas devido ao aumento de pacientes com sintomas da doença. A Prefeitura decretou Emergência de Saúde Pública visando uma resposta mais ágil às ações de combate à dengue.