Inscrição poderá ser feita de forma presencial no Cenip.Foto: Divulgação

Publicado 01/03/2024 15:24

Petrópolis - Interessados em cursar o pré-vestibular social da Fundação CECIERJ podem fazer a inscrição de forma presencial no Colégio Estadual D. Pedro II (Cenip), nos sábados - 2 e 9 de março. O atendimento será realizado das 10h às 17h e tem o objetivo de facilitar o acesso a todos os estudantes que buscam reforçar os conhecimentos para ingressar em uma universidade e dar os primeiros passos para construir uma carreira. A Fundação CECIERJ é uma entidade vinculada a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições também podem ser feitas de forma online, até o dia 14 de março. Para isso, basta acessar o Interessados em cursar o pré-vestibular social da Fundação CECIERJ podem fazer a inscrição de forma presencial no Colégio Estadual D. Pedro II (Cenip), nos sábados - 2 e 9 de março. O atendimento será realizado das 10h às 17h e tem o objetivo de facilitar o acesso a todos os estudantes que buscam reforçar os conhecimentos para ingressar em uma universidade e dar os primeiros passos para construir uma carreira. A Fundação CECIERJ é uma entidade vinculada a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições também podem ser feitas de forma online, até o dia 14 de março. Para isso, basta acessar o link

“É uma oportunidade valiosa para os estudantes. O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico, competitivo. O pré-vestibular social é o primeiro passo para quem sonha em cursar uma universidade e conquistar melhores oportunidades”, avalia o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi.



O pré-vestibular CECIERJ prepara candidatos ao Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares. O projeto existe há mais de 20 anos e já preparou mais de 250 mil estudantes. Podem se inscrever os estudantes que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares e os que já tenham concluído o curso.



A previsão é de que as aulas comecem no dia 6 de abril. As aulas acontecem nas modalidades presencial e on-line. Em Petrópolis e as aulas presenciais serão ministradas no Colégio Estadual D. Pedro II. A previsão é de que os alunos sejam distribuídos em pelo menos três turmas na unidade.



A entidade oferece mais de oito mil vagas, sendo 5.375 na modalidade presencial, distribuídas em 45 pontos em todo o estado do Rio de Janeiro, e três mil de forma a on-line, facilitando ainda mais o acesso para os estudantes.



No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar: presencial ou a distância. Aqueles que optarem pelo formato on-line do curso terão direito apenas à versão digital de todo o material didático, e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do projeto.