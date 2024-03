Expansão foi realizada em Itaipava. - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2024 17:33

Petrópolis - Pioneira na emissão de certificados digitais no município, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis ampliou para os distritos a oferta do serviço de autenticação digital. A meta é atender os empresários com mais praticidade e economia de deslocamento até a sede da entidade, no Centro Histórico. O posto avançado da CDL fica na sala 211 do Itaipava Shopping (Estrada União Indústria, 10.341). O atendimento é personalizado e deve ser marcado com antecedência pelos telefones (24) 99299-1592 ou (24) 98863-3633 (ambos com função Whatsapp). Os certificados eletrônicos emitidos pela CDL Petrópolis têm validade jurídica e essa inovação propicia não apenas economia de tempo e recursos, mas também facilita o acesso a uma variedade de serviços online cruciais para empresas.

“Temos lojistas em toda a cidade e a meta da CDL Petrópolis é estar cada vez mais perto do empresário interagindo e proporcionando ferramentas que ajudem no desenvolvimento dos negócios. Ter o atendimento nos distritos é oferecer uma comodidade e uma atenção especial a todos que têm empresas em Itaipava, Corrêas, Pedro do Rio e Posse. A certificação também é uma ferramenta de trabalho para profissionais liberais que podem recorrer ao nosso posto avançado dos distritos. Então, estamos de portas abertas e basta marcar e ser atendido de forma exemplar”, afirma o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad.

A CDL Petrópolis oferece dois tipos de documento eletrônico: formato de arquivo digital (Tipo A1), emitido diretamente no computador e que fica armazenado no navegador da internet podendo ser utilizado em várias maquinas simultaneamente ou por meio de Token/Cartão (Tipo A3), emitido e armazenado em uma mídia criptográfica, em um equipamento como o pen drive que pode ser transportado pelo usuário. O Tipo A1 não precisa ser feito de forma presencial e a CDL inclusive emite o certificado por videoconferência. Já o Tipo A3, como usa um token/cartão, o equipamento precisa ser retirado presencialmente.

No posto avançado em Itaipava serão feitos os atendimentos presenciais, para a emissão dos tipos A1 e A3, mas todas as empresas e profissionais liberais dois distritos também podem ser atendimentos por videoconferência para a emissão do certificado Tipo A1.

Assinatura remota legalmente autêntica e verdadeira, a certificação digital da CDL Petrópolis elimina a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. Reconhecida em todas as transações digitais, a autenticidade e segurança proporcionadas por esse serviço são fundamentais para a confiança nas interações online. Os Certificados Digitais emitidos pela CDL Petrópolis são garantidos por uma Autoridade Certificadora (AC) habilitada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), alinhando-se aos padrões estabelecidos pela ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira).

Além disso, obter a Certificação Digital pela CDL Petrópolis oferece diversas vantagens além da validade jurídica, como economia de recursos e desburocratização, eliminando a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. O certificado digital garante acesso facilitado a sites governamentais, como Receita Federal, Caixa Econômica e Juntas Comerciais, assim como a serviços online essenciais, incluindo consulta de imposto de renda, assinatura de contratos digitais, e-Social, SPED, SISCOMEX e E-CAC, entre outros atendimentos.

Como obter a certificação digital na CDL Petrópolis:

Presencial: Em Petrópolis, na seda da CDL, na Rua Irmãos D’Ângelo, 48, sobreloja, Centro e, em Itaipava, no Itaipava Shopping, sala 211 (Estrada União Indústria, 10.341). Em ambos os endereços os interessados devem agendar o atendimento por telefone, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. Será marcado dia e horário para ser recebido nos endereços para a emissão do documento.

Para as marcações em Petrópolis, os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (24) 2244-1900, Whatsapp (24) 98863-3633 ou pelo e-mail: cdlpetropolis.digital@gmail.com.

Para Itaipava, o atendimento também deve ser marcado de segunda a sexta-feira, as 9h às 17h, pelo telefone (24) 99299-1592, Whatsapp (24) 98863-3633 ou pelo e-mail: cdlpetropolis.digital@gmail.com.

Videoconferência: É realizada por este meio somente para as emissões do Tipo A1 (e-CPF e e-CNPJ) obedecendo alguns procedimentos e requisitos. A marcação e mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, pelo telefone (24) 2244-1900, Whatsapp (24) 99299-1592 ou pelo e-mail: cdlpetropolis.digital@gmail.com.

Modelos de Certificados Digitais oferecidos pela CDL Petrópolis:

1- e-CPF (Pessoa Física):

· O Certificado Digital e-CPF é a Identidade Digital da Pessoa Física no ambiente eletrônico, equivalente ao CPF Digital.

· Permite a assinatura de documentos com validade jurídica, comunicação direta com a Receita Federal do Brasil (RFB), e acesso simplificado a serviços de diversos órgãos governamentais.

· Facilita o envio da Declaração do Imposto de Renda, o acesso ao e-Social, a conectividade Social, e outras operações no site www.gov.br.

2- e-Médico (Profissionais da Saúde):

· O Certificado e-Médico é exclusivo para Médicos e profissionais da Saúde.

· Possibilita a assinatura digital de receitas, pedidos de exames, atestados, e outros documentos, tudo com validade jurídica.

· Elimina a necessidade de papel, caneta e carimbo, proporcionando uma abordagem mais eficiente para profissionais da saúde.

3- e-Jurídico (Advogados):

· Certificado e-Jurídico é destinado exclusivamente aos advogados, ideal para peticionamento eletrônico, acompanhamento processual e acesso aos Tribunais.

· Oferece todas as vantagens do certificado e-CPF, garantindo segurança e autenticidade nas transações eletrônicas para os profissionais do direito.

4- e-CNPJ (Pessoa Jurídica):

· O Certificado Digital e-CNPJ é a Identidade Digital da Pessoa Jurídica no meio eletrônico.

· Possibilita a autenticação em sistemas públicos ou privados em nome da empresa, assinatura de documentos com validade jurídica, comunicação direta com a Receita Federal, acesso ao Conectividade Social, emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), entre outras aplicações.