Informações preliminares apontam que uma carreta derrubou o poste.Foto: Setranspetro

Publicado 05/03/2024 13:44

Petrópolis - Um poste caído interdita o trânsito em Cascatinha nesta terça-feira (5). A queda foi na Rua Hyvio Naliato, em frente ao Supermercado Terê Frutas. O trânsito no local está interditado desde o início da manhã.

Com a interdição, houve a necessidade de veículos passarem por outras rotas, principalmente a Avenida Barão do Rio Branco, que registrou congestionamentos, assim como seu acesso na Estrada União e Indústria.

A operação dos ônibus também foi impactada pela queda do poste. O Setranspetro divulgou os itinerários dos coletivos alterados:

A linha 300 - Terminal Corrêas está seguindo pela Avenida Barão do Rio Branco. A 301 - Loteamento Samambaia, 307 - Ponte Samambaia e 309 - Humberto Rovigatti estão tendo como ponto final o Terminal Corrêas.



Já as linhas 314 - Loteamento Samambaia, 315 - Loteamento Nova Cascatinha e 318 - Luiz Salomão Viana estão operando nos dois sentidos, em direção ao Terminal Itamarati, utilizando a Rua Antônio Fernandes da Costa.



Por fim, a linha 330 - Terminal Corrêas está seguindo para o Terminal Itamarati, através da Rua Pedro Elmer, enquanto a 340 - Terminal Itamarati está operando com itinerário Corrêas x Itamarati.



Todas as alterações estão resultando em atrasos e perdas de viagens.

A Enel está no local para realizar a troca do equipamento.