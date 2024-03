Corpo aguarda por identificação no PRPTC Petrópolis. - Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 15:54

Petrópolis - Desde o dia 30 de janeiro, o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis está com um cadáver não reclamado. O corpo é de um homem entre 30 e 60 anos, de cor parda a preta, com 1,55 cm a 1,69 cm de altura.

O corpo, que está no Instituto Médico-Legal de Petrópolis, possui uma boa impressão digital para realizar o confronto. Aguardando identificação, o cadáver deve ficar no local por mais 30 dias, segundo o PRPTC.

Para realizar a identificação, o parente direto pode se apresentar com uma identidade. Outra forma é levando a identidade do procurado ou o nome completo do procurado e nome da mãe. O contato deve ser feito através do número (24) 99272-0997.