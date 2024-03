Ônibus da empresa quase caiu em barranco nas últimas semanas. - Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 17:08 | Atualizado 05/03/2024 17:09

Petrópolis - Na tarde desta terça-feira (5), o recurso impetrado pela Cascatinha foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Por unanimidade, os desembargadores decidiram manter a operação das linhas do transporte público com a empresa, ao menos, até nova audiência, marcada para o dia 19 de março.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis esteve presente na audiência e afirmou que uma reunião foi agendada com membros da Prefeitura Municipal de Petrópolis e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) para amanhã. O intuito é tratar sobre a situação dos trabalhadores da viação Cascatinha.

Novela se estende

A novela envolvendo a Cascatinha e sua operação no transporte público é antiga. Alvo de diversas reclamações de passageiros por conta de quebras, atrasos, perda de viagens e das condições dos coletivos, a empresa luta na Justiça para continuar realizando o serviço.

Após determinação da 4ª Vara Cível de Petrópolis, a empresa não poderia mais operar e seria substituída no último mês. O plano apresentado pela CPTrans apontava que Turp Transporte, Cidade das Hortências e Cidade Real assumissem as linhas. No entanto, a transferência das linhas foi suspensa até o julgamento realizado nesta terça. Com o resultado, a empresa segue operando por, pelo menos, mais duas semanas.