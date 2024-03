Ônibus Lilás ficará no local nas próximas semanas. - Foto: Divulgação

Ônibus Lilás ficará no local nas próximas semanas.Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2024 13:59

Petrópolis - Dentro das ações do programa Nosso Bairro no Itamarati, atendimentos estão sendo realizados pelo Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram Tia Alice) no Ônibus Lilás. O atendimento na unidade móvel permanecerá no local nas próximas semanas, durante três dias.

“A violência contra a mulher é algo urgente e por isso, os atendimentos prestados pelo CRAM Tia Alice são integrados às ações do Nosso Bairro. No Ônibus Lilás, a mulher que estiver em situação de violência será acolhida por profissionais especializados, com plano personalizado de atendimento, e receberá toda orientação necessária”, explicou o prefeito Rubens Bomtempo.



Os atendimentos oferecidos pelo CRAM abrangem as áreas de psicologia, serviço social e direito. “As mulheres que sofrem violência não podem se calar! No atendimento com o CRAM, além de todo acolhimento, a mulher será encaminhada segundo o Fluxograma de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que prioriza a integridade e a saúde da mulher de forma multissetorial”, observou a secretária-chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Luciane Bomtempo.



Os atendimentos do Ônibus Lilás no Itamarati serão nos dias:



4, 5 e 6 de março 2024- 10h às 16h

11, 13 e 15 de março 2024 - 10h às 16h

18 de março 2024 - 10h às 15h

20, 22, 25 e 27 de março 2024 - 10h às 16h





“No Ônibus Lilás temos salas de atendimento que garantem a privacidade e o sigilo da mulher em situação de violência. Para ser atendida no Ônibus, não é necessário ir à delegacia antes. Durante o atendimento a mulher será orientada quanto aos direitos dela, além de traçarmos juntas uma estratégia personalizada para sair da relação abusiva em que se encontra”, finaliza Thaís Justen, coordenadora do CRAM Tia Alice.