Parte da Rua Nova cedeu e caiu. - Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2024 14:19

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou oito registros de ocorrências causados pelas chuvas entre a noite de terça-feira (5) e a manhã de quarta. As ocorrências foram sem gravidades e nenhuma vítima foi registrada.

Dois registros foram por problemas na via, em Cascatinha e na Rua Nova, sendo que, na segunda, a área foi interditada; duas quedas de árvore foram registradas em Corrêas; duas infiltrações atingiram o Alto da Serra e o Samambaia; um deslizamento atingiu a via em Corrêas; e um alagamento atingiu um imóvel no Alto da Serra.



Maiores acumulados registrados em 24h:

- Corrêas (Igreja) - 88.2mm (INEA)

- Nogueira - 78mm (INEA)

- João Xavier - 59.8mm (Cemaden RJ)

- Estação Cantagalo - 57.33mm (Ceaden BR)

- Itamarati - 56mm (INEA)

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas e fique atenta a sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199.