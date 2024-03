Ação ocorreu no Ciep do Independência. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 07/03/2024 18:17

Petrópolis - Realizada entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, a campanha de castração e microchipagem de cães e gatos, realizadas no Ciep do Independência, superou as expectativas da prefeitura. Ao todo, 1.163 animais foram esterilizados, ultrapassando a meta inicial de 1,1 mil castrações.

Nesta edição da campanha, organizada pela Coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, foram atendidos animais das comunidades do Alto Independência, Taquara, Bairro Mauá, Siméria e São Sebastião.

O Secretário de Saúde, Marcus Curvelo, destacou a importância da ação para a saúde pública e para o controle de zoonoses. "Além de contribuir para o controle da população de cães e gatos, a castração e a microchipagem são medidas importantes para evitar doenças", afirmou Curvelo.

Ao todo, foram 528 cães e 635 gatos beneficiados pela campanha, que visa não apenas o controle populacional, mas também a promoção da saúde e o cuidado responsável com os animais de estimação.