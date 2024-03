Inscrições se encerram nesta sexta-feira. - Foto: Divulgação

Inscrições se encerram nesta sexta-feira.Foto: Divulgação

Publicado 08/03/2024 12:51

Petrópolis - As inscrições para a Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí (OCPIT), da Fiocruz/Petrópolis, se encerram nesta sexta-feira (8) e o processo seletivo será no sábado. O projeto é voltado para alunos da rede pública, que estejam cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio. O curso é gratuito e, ao todo, são seis horas semanais, com aulas individuais de instrumento, prática de orquestra e teoria musical.

Há vagas imediatas para viola, violino, clarineta e flauta e vagas reservas para violoncelo e contrabaixo acústico. Para o processo seletivo, não é exigido nenhum tipo de conhecimento musical prévio.

As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (24) 2103-2181. Para agilizar o processo de inscrição, os interessados devem fornecer as seguintes informações: nome completo e idade da/do candidata/o, endereço, bairro, nome da Instituição de Ensino, escolaridade (ano cursado em 2024), número de telefone, se sabe tocar algum instrumento e para qual instrumento deseja se candidatar. Os alunos também devem informar: nome completo do responsável, número do telefone celular do responsável e profissão do responsável.

A Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí

A Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí (OCPIT) é um projeto do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde (Fiocruz /Petrópolis) destinado a estudantes da rede pública de ensino em Petrópolis. O projeto sociocultural foi criado em 2013 e tem o propósito de desenvolver o aprendizado com perspectiva profissionalizante e humanista.

Os jovens musicistas vivenciam um curso intensivo e gratuito no decorrer de três anos totalizando uma carga horária de 300 horas por ano, com aulas teóricas e práticas de música, master classes e intercâmbios com universidades de música, além de apresentações regulares de concertos para diversos públicos, inclusive em escolas da rede pública de Petrópolis.

Para aqueles estudantes que pretendem continuar estudos em nível superior em música, o projeto desenvolve ainda um trabalho de preparação para o Teste de Habilidade Específica (THE), exigido junto ao Enem nas Universidades Públicas.