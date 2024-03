Abastecimento será interrompido na segunda-feira. - Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 19:24

Petrópolis - A Águas do Imperador informa que o abastecimento ficará interrompido no Carangola, na segunda-feira (11), das 9h às 15h, para continuidade dos trabalhos de interligação na rede geral de abastecimento. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado entre a tarde e a noite do mesmo dia.

Confira os locais com o abastecimento interrompido: Rua Carlos Carnevalli, Estrada do Carangola, Estrada Nelson Silva, Rua Divino Espirito Santo, Estrada do Amoedo, Rua Wilson Medeiros Vasconcellos, Vila Juliano Constantino Manzini, Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, Rua Vicenzo Rivetti, Rua Emídio Tavares e Rua da Conquista.