Homem furtou grande quantidade de carnes de um supermercado. - Foto: Divulgação

Homem furtou grande quantidade de carnes de um supermercado.Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2024 18:04

Petrópolis - Agentes do Segurança Presente prenderam um homem por furto e capturaram um foragido por roubo neste sábado (09). As prisões ocorreram em ações distintas no Centro Histórico de Petrópolis.

Por volta de 12h, a equipe baseada na Praça do Skate foi acionada pelo gerente de um supermercado, que informou sobre o furto realizado no estabelecimento e contou que o acusado foi contido por funcionários na parte externa do mercado, na Rua Paulo Barbosa. Com o homem, de 45 anos, foram encontradas peças de carne (contra filé, carne moida, empanado de frango, peito de frango, fraldinha, bife ancho, asa de frango) além de pacotes com alho e cebola, totalizando o valor de R$ 379, 55. O acusado e o funcionário do estabelecimento foram conduzidos à delegacia, onde o homem foi autuado por furto.



Pouco antes, por volta de 11h30, agentes do Segurança Presente capturararam um homem de 43 anos, que estava foragido por roubo. A equipe estava em patrulhamento na Rua Caldas Viana quando teve a atenção voltada para um homem, que ao avistar a viatura tentou fugir do local. A equipe conseguiu alcançá-lo. Em consulta ao sistema Horus, foi constatado mandado de prisão em aberto por roubo. O homem foi levado pra a delegacia para averiguação da autoridade policial, onde, após confirmação, permaneceu preso a disposição da Justiça.