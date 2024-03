Dom Joel Portella tomou posse como Bispo. - Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Dom Joel Portella tomou posse como Bispo.Foto: Divulgação/Diocese de Petrópolis

Publicado 10/03/2024 18:24

Petrópolis - Com a Catedral São Pedro de Alcântara lotada, Dom Joel Portella Amado tomou posse como sexto bispo da Diocese de Petrópolis, durante a missa, na manhã de sábado. No início de sua homilia, afirmou que a caminhada de seu governo episcopal, se inicia em torno do altar, onde todos somos irmãos e irmãs. “O altar nos reúne, vivemos na mesma Casa Comum, temos o mesmo Pai do Céu, cuja bondade olha todos nós como Seus filhos e filhas, tornando-nos, portanto, irmãos e irmãs. É muito significativo o fato de começarmos essa nossa caminhada juntos em um tempo em que a querida Campanha da Fraternidade nos recorda que somos todos irmãos e irmãs”, disse o novo bispo da Diocese de Petrópolis.

Novamente, repetindo diversas vezes a palavra gratidão, dita no dia de sua nomeação em 31 de janeiro e nos dias seguintes, Dom Joel Portella voltou a afirmar: “Minha palavra, nesses últimos tempos, tem sido praticamente uma só: gratidão. Às pessoas que em algum momento estiveram comigo, com certeza me ouviram falar em gratidão. E eu não encontro outra palavra a ser dita. Por isso, eu a repito agora e, ao que tudo indica, vou repeti-la ainda muitas outras vezes”.



Outra afirmação feita pelo bispo diocesano, o fez voltar ao dia de sua nomeação, quando, seguindo o exemplo do Papa Francisco quando eleito Sumo Pontífice, pediu “rezem por mim!”. Em sua homilia, além de pedir orações pelo seu ministério, pediu a ajuda de todos para que possa conhecer cada um, transformando “nomes e mensagens, em rostos, corações e abraços” e frisou “Me mostrem como vocês vivem a alegria do Evangelho”.



Dom Joel Portella não esconde sua alegria e admiração pelos sacerdotes, lembrando sempre a felicidade que teve, dois dias depois de sua nomeação se encontrar com o clero, durante o curso. Em sua homilia de posse disse “padres, me mostrem – como, aliás, já têm feito – a alegria que significa responder ao chamado vocacional e poder, como diz a Escritura, servir às pessoas nas coisas de Deus, ainda que sejamos frágeis, limitados. Afinal, é naquele que nos chamou que somos fortes. Só nele!”.



Ele fez referência ainda a vida consagrada, aos leigos e leigas, às autoridades civis e militares, aos seminaristas e a diversos segmentos sociais, fez sempre o mesmo pedido de o ajudar a conhecê-los, a mostrar a forma como vivem a sinodalidade e o anúncio do evangelho. Ele também não esquecendo suas origens e seus companheiros, irmãos e irmãs de caminhada saudou a todos, sempre resumindo em gratidão.



Dom Joel Portella, reconhecendo, e como já afirmou que nenhuma caminhada se faz sozinho, destacou todo trabalho realizado pelos seus predecessores: “D. Gregório, obrigado pela presença hoje e pelo presente que o senhor deixou para mim. Obrigado pelos anos dedicados que o senhor passou nesta diocese e que agora, com a mesma dedicação, já está servindo em Fortaleza. Sua presença entre nós ratifica em mim a certeza de que eu venho fazer parte de uma história que não começa comigo, mas que, tendo brotado no eterno coração do Bom Deus, aqui se concretizou no trabalho dedicado e tão marcante de D. Cintra, D. Veloso, D. Vaz, D, Filippo e do senhor, D. Gregório”.



Dom Joel Portella concluiu sua homilia colocando-se como irmão nessa caminhada diocesana para o anúncio do Evangelho: “Igreja diocesana de Petrópolis, minha casa, minha família, meus irmãos, minhas irmãs, se me é permitido parafrasear Santo Agostinho, recordando uma frase muito citada nesses momentos, é verdade que, a partir de hoje, para vocês eu sou o bispo, porém com vocês eu sou o irmão, no caso, o irmão caçula, que precisa de vocês para bem cumprir a missão recebida”.