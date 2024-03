Equipamento adquirido para o HAC. - Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2024 14:10 | Atualizado 11/03/2024 14:11

Petrópolis - Por meio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), a Prefeitura de Petrópolis adquiriu um novo gerador elétrico para o HAC na última sexta-feira (8). Com 500 KVA (quilovolt-ampère) de potência, o equipamento conta com tecnologia de ponta e possui uma resposta extremamente rápida em eventuais casos de instabilidade na rede elétrica. A chegada do equipamento, que já se encontra em funcionamento, garante mais segurança a todos os setores do Hospital, especialmente diante das chuvas e vendavais frequentes neste período, que comprometem a constância do abastecimento fornecido pela Enel.

O prefeito Rubens Bomtempo falou da importância do investimento. “Esta é mais uma ação voltada para a recuperação estrutural e operacional do Hospital Alcides Carneiro. Tão importante quanto investir em tecnologias que são utilizadas diretamente na assistência aos pacientes, é fundamental proporcionar segurança e conforto com a revisão das redes elétricas, hidráulicas e de gases, bem como cuidar das paredes, pisos, janelas e telhados, garantindo o cuidado integral com o HAC, como temos feito desde que assumimos a gestão”.



Com cerca de 15 anos de uso e 100 KVA a menos que o novo gerador, o equipamento antigo necessitava de mais tempo para recompor a energia elétrica no Hospital, gerando preocupações com o abastecimento de setores estratégicos, como o Centro Cirúrgico, UTI de Adultos, UTI Neonatal e Centro de Imagens. Agora, o aparelho passará por uma revisão completa para atuar como um sistema de backup, garantindo ainda mais segurança ao abastecimento, uma vez que, somados, os dois equipamentos são capazes de suprir a demanda de energia do Hospital por dias, mesmo em casos de falta de luz.



“Recuperar e fortalecer o Hospital Alcides Carneiro é um dos nossos principais compromissos, desde que demos início à nossa administração, em dezembro de 2021. Apesar do completo abandono que encontramos aqui em todos os setores, inclusive o de infraestrutura, tivemos êxito em entregar à população, em apenas dois anos, um Hospital completamente novo, funcional, humanizado e seguro”, declarou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



“Esta é uma grande conquista para o Hospital Alcides Carneiro, uma vez que não precisaremos mais nos preocupar com problemas de abastecimento elétrico, que vem sofrendo constantes problemas nas últimas semanas. Apesar de realizarmos manutenções preventivas periódicas no gerador antigo, já se trata de um equipamento defasado tecnologicamente, especialmente porque possuímos muito mais equipamentos hoje, exigindo mais estabilidade e potência”, explicou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.