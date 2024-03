Terminal Centro irá ficar fechado durante a madrugada. - Foto: Caio Garin

Terminal Centro irá ficar fechado durante a madrugada.Foto: Caio Garin

Publicado 13/03/2024 15:18

Petrópolis - A partir desta sexta-feira (15), o Terminal Rodoviário do Centro irá ficar fechado no período da madrugada, das 23h às 5h, diariamente. A medida foi tomada para garantir melhor manutenção e limpeza do espaço.

“Essa medida vai permitir que todos os dias de manhã, o terminal esteja limpo para atender a população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. “O fechamento vai permitir uma melhor manutenção, limpeza e segurança do espaço para um bom funcionamento ao longo do dia”, acrescentou o prefeito.



Com o fechamento no período da madrugada, os ônibus das linhas que fazem o "corujão" farão o embarque o desembarque na Rua Doutor Porciúncula, na área externa do terminal.