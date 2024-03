Unidade móvel esteve no local. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 12/03/2024 20:56

Petrópolis - A comunidade do Cruzeiro, no Carangola recebeu uma ação do Procon Itinerante. A região sofreu com um "apagão dos serviços", após um incêndio um poste.

"Recebemos as reclamações dos moradores e apuramos as responsabilidades em relação a essa 'apagão'. Alguns serviços já foram normalizados, porém, algumas ruas ainda se encontram sem o fornecimento de internet", explicou o procurador Geral do Município, Miguel Barreto.

A concessionária Enel foi notificada e os consumidores podem buscar, individualmente, o Procon, para denúncias e pedidos de indenização. "O Procon notificou a Enel para que apresente justificativa no prazo legal", disse o coordenador do Procon, Fafá Badia.

As reclamações dos consumidores e informações sobre ações na justiça também podem ser feitas por e-mail (procon@petropolis.rj.gov.br) e pelo telefone 2246-8469. O Procon Petrópolis funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33, no Centro (na Praça Visconde de Mauá – Praça da Águia). A sede em Itaipava funciona das 10h às 16h, na Estrada União e Indústria, nº 10.800, no Centro da Cidadania.