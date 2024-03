Prefeito Rubens Bomtempo (à esquerda) e secretário Rafael Simão (à direita). - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 14/03/2024 23:59

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil tem novo titular: Rafael Simão. Coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, Simão é especialista em gestão integrada e estratégica de desastres. Já comandou o 15º Grupamento de Bombeiro Militar (Petrópolis e Três Rios) e esteve à frente da Defesa Civil nos mandatos anteriores do prefeito Rubens Bomtempo.

Na tarde desta quarta-feira (13), o prefeito Rubens Bomtempo esteve na sede da Defesa Civil, junto com Simão, para apresentar o novo secretário à equipe.

“Simão representa o que temos de melhor no Brasil com relação à Defesa Civil. Tenho certeza que Petrópolis está com um secretário à altura dos desafios da Defesa Civil”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Simão assume a Secretaria de Defesa Civil interinamente, já que hoje é titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O prefeito ainda agradeceu a contribuição do secretário anterior (que pediu para deixar o cargo) e lembrou que Simão, em 2013 (no terceiro governo de Bomtempo), estava à frente da pasta quando a Defesa Civil ganhou o status de secretaria (até então era uma coordenadoria).

Outra passagem marcante de Simão pela Defesa Civil foi em 2014, quando Petrópolis recebeu o certificado de Cidade Resiliente da Organização das Nações Unidas (ONU).