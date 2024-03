Anuncio foi feito pelo secretário de Ambiente Bernardo Rossi em reunião com promotoras do MPRJ nesta quarta. - Foto: Divulgação.

Anuncio foi feito pelo secretário de Ambiente Bernardo Rossi em reunião com promotoras do MPRJ nesta quarta. Foto: Divulgação.

Publicado 13/03/2024 17:59 | Atualizado 13/03/2024 18:26

Petrópolis - Com o objetivo de acelerar medidas de prevenção, mitigando o impacto das chuvas na Região Serrana, dois radares meteorológicos devem ser instalados em município historicamente afetados. Os equipamentos possibilitam mais precisão nos alertas de chuva.

“A equipe técnica fará vistorias nos próximos dias para identificar o melhor local para a instalação dos equipamentos – um passo importante para a instalação. As ações para mitigar o impacto das chuvas na Região Serrana são prioridades minhas e do governador Cláudio Castro”, informou Bernardo Rossi, secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em reunião virtual com as promotoras do MPRJ nesta quarta-feira (13).



A previsão é de que um dos equipamentos seja instalado em Petrópolis, e outro, entre os municípios de Friburgo e Teresópolis, conforme análise técnica.



Na reunião, o secretário Bernardo Rossi, o presidente do Inea, Renato Jordão Bussiere, e a vice presidente do órgão, Deise Delfino, falaram sobre o andamento das ações para a instalação dos radares e sobre outras medidas que vem sendo adotadas pela Seas/Inea referentes à prevenção.



“Como medida de curto prazo estamos buscando formalizar convênios com os estados de São Paulo e Minas para ampliarmos a área que temos hoje”, garantiu o secretário Bernardo Rossi em reunião com as promotoras Vanessa Katz e Zilda Januzzi , titulares da 1ª e 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis, respectivamente.



Bernardo anunciou a formalização de um protocolo de intenções referente as ações de prevenção, como a instalação dos dois radares – um em Petrópolis – cidade que ocupa a primeira posição em desastres naturais do Brasil - e outro entre Nova Friburgo e Teresópolis, que deverá monitorar outras cidades da Região Serrana.



“Sabemos da vulnerabilidade da Região Serrana e garanto que daremos toda atenção aos projetos e ações que estão sob a responsabilidade do Inea”, disse o presidente do órgão, Renato Jordão Bussiere.