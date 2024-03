O evento é considerado o mais inovador do setor nas Américas. - Foto: Divulgação

Publicado 14/03/2024 23:22

Petrópolis - O SindTurismo Petrópolis, por meio de uma parceria com o SindRio, está oferecendo transporte e ingressos gratuitos para empresários do setor de hospedagem e alimentação de Petrópolis participarem do Super Rio Expofood, no dia 20 de março. O evento é considerado o mais inovador do setor nas Américas e acontece entre os dias 19 e 21 no RioCentro.

O Super Rio Expofood é uma plataforma de negócios que reúne os principais nomes da indústria alimentícia, proporcionando um ambiente propício para aprendizado, networking e oportunidades de negócios. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de participar de uma série de palestras e painéis voltados para aprimorar o conhecimento e as práticas no setor varejista alimentar.

“É uma oportunidade para os empresários do setor participarem deste evento essencial para o desenvolvimento de seus negócios”, afirma Germano Valente, presidente do SindTurismo.

Para garantir a vaga e os ingressos, os interessados devem entrar em contato com o SindTurismo Petrópolis pelo WhatsApp (24) 99235-0351.

Sobre a programação

No dia 20, as palestras do Super Rio Expofood começam às 15h com Carlos Schmiedel, fundador da Predify, empresa recentemente adquirida pela Neogrid. Na ocasião, ele conduzirá uma palestra sobre "Promoção e Precificação". Schmiedel discutirá como a Inteligência Artificial pode ser empregada para tornar as estratégias de precificação mais eficientes, promovendo um mergulho nas inovações que estão redefinindo o cenário do varejo global.

Em seguida, das 16h às 17h, será realizado um painel sobre "Boas Práticas de Prevenção de Perdas no Varejo Alimentar Brasil e América Latina", com a participação de Carlos Santos, presidente da Abrappe, e outros líderes do setor, compartilhando suas experiências e estratégias.

Às 17h, a palestra terá como tema "Pontos de vista de Norte ao Sul do Brasil: Estratégias e Desafios nos supermercados", com a participação de representantes de diversas regiões do país, discutindo as particularidades e desafios enfrentados pelos supermercados em diferentes áreas.