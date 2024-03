Homem foi levado para a 106ª DP. - Foto: Reprodução

Homem foi levado para a 106ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 15:47

Petrópolis - Um homem foi preso em Secretário, nesta quinta-feira (14), acusado de dar um soco no olho esquerdo de sua ex-companheira durante uma briga. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão por lesão corporal grave e violência contra a mulher.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu no dia 18 de fevereiro, na Estrada José Xavier Cambote. No desentendimento, a cunhada da mulher também teria a agredido, puxando seu cabelo e dando socos e pontapés.

O autor do crime possui histórico de violência e abuso de bebidas alcoólicas. Em outubro de 2021, durante a gravidez da vítima, o homem já havia agredido a mulher com socos na boca e barriga e chutes na perna. A briga teria começado após o acusado ter dado uma palmada na filha do casal, de três anos.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava, e o acusado permanece á disposição da Justiça.