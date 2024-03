Petrópolis comemora 181 anos. - Foto: Divulgação

Petrópolis comemora 181 anos.Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2024 14:05

Petrópolis - A data que marca a fundação de Petrópolis é 16 de março. Completando 181 anos neste sábado, o município conta com programação especial. Os festejos começam às 9h com as celebrações oficiais e na parte da tarde a Praça da Liberdade e o Palácio de Cristal recebem atrações culturais.

“Vai ser um dia não apenas de celebração pelos 181 anos da nossa Petrópolis, mas também de um momento de agradecimento. Com muito trabalho e responsabilidade estamos reconstruindo Petrópolis. Nossa cidade recuperou a capacidade de investimento e se transformou em um canteiro de obras, com avanços em todas as áreas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A programação começa às 9h na Catedral São Pedro de Alcântara com a missa de ação de graças. Às 10h30 acontece a deposição de flores no monumento do Major Julio Frederico Koeler, na Praça Princesa Isabel. Às 11h30 tem deposição de flores no monumento do Imperador Dom Pedro II, na Praça Dom Pedro, logo após o corte do bolo pelos 181 anos de Petrópolis.

Na Praça da Liberdade acontece às 16h, Petrópolis em Adoração e às 18h, o show gospel de Samuel Messias, Bruna Olly e Tiago Menezes. No Palácio de Cristal tem apresentação de chorinho Mano a Mano, às 17h. Também acontecem oficinas de pintura e de arcos floridos no Museu Casa do Colono, às 9h e 11h, respectivamente. Toda a programação é gratuita.

Confira a programação do aniversário de 181 anos de Petrópolis

15/03 – Sexta-feira

Centro de Cultura Raul de Leoni

18h - Exposição do Atelier Aberto "Pra não dizer que não falamos das flores*

18h30 - Abertura da exposição Profissão Artista e homenagem a Nelson Ricardo

16/03 – Sábado

Catedral de São Pedro de Alcântara

9h - Missa em Ação de Graças pelo aniversário de 181 anos de fundação de Petrópolis

Praça Princesa Isabel

10h30 – Deposição de coroa de flores no monumento do Major Júlio Frederico Koeler

Praça Dom Pedro

11h30 - Deposição de coroa de flores no monumento do Imperador Dom Pedro II, em homenagem ao primeiro empreendedor da cidade

Premiação do Concurso de Fotografias Moisés Pregal - Nosso Bairro, Nosso Olhar

Corte do bolo de aniversário dos 181 anos de Petrópolis

Participação da Banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha - Dom Pedro II

Praça da Liberdade

11h30 - Apresentação circense Malabaguita

16h – Petrópolis em Adoração

18h – Show com Samuel Messias, Bruna Olly e Tiago Menezes

Palácio de Cristal

17h – Chorinho com Mano a Mano

Museu Casa do Colono

9h – Oficina de Pintura

11h – Oficina de Arcos Floridos

20/03 – Quarta-Feira

Palácio de Cristal

15h - Baile Geração Prateada