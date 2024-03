Plantio foi realizado em Secretário. - Foto: Divulgação/Inea

Plantio foi realizado em Secretário.Foto: Divulgação/Inea

Publicado 16/03/2024 14:42

Petrópolis - Na última semana, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida e da Reserva Biológica Estadual de Araras, unidades de proteção integral administradas pelo órgão, promoveu uma ação de plantio florestal na região de Cachoeira da Rocinha, em Secretário. Ao todo, foram 50 mudas plantadas.

A iniciativa faz parte do plano de enriquecer a região com espécies de plantas nativas, e, ao todo, já plantou mais de 500 mudas. O objetivo é fazer a atração das aves e aumentar mais a biodiversidade do local. Além disso, o Inea contou com uma parceria com o jovem ambientalista Alexandre Bensabat para auxiliar no plantio.

Entre as espécies cultivadas estão: Marianeira (Acnistus arborescens), Mulungu do litoral (Erythrina speciosa), Angico vermelho (Anadenthera peregrina), Tarumã Branco (Citharexylum myrianthum), Maricá (Mimosa bimucronata), Pitomba (Talisia esculenta).

"Os trabalhos de plantio são imprescindíveis para preservação, pois trazem de volta toda a biodiversidade desses locais, além de conservarmos a fauna. A colaboração de jovens comprometidos com meio ambiente reforça a nossa esperança", explicou o presidente do Inea, Renato Jordão.

Sobre as unidades de conservação

A Reserva Biologica Estadual de Araras foi criada em 1977, e abriga e protege diversas especies raras, vulneraveis, endemicas e ameacadas de extincao da fauna e da flora, em seus 3.862 hectares de Mata Atlantica nos municípios de Petropolis e Miguel Pereira. Lá são protegidas cerca de 110 nascentes e 100 km de extensao de cursos hidricos. A Reserva somente recebe visitas de cunho educacional ou para a realizacao de pesquisas cientificas, mediante autorizacao previa.

O Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida está localizado na Serra de Araras, em Petrópolis, e foi criado em 2022. Possui 7.803,69 hectares, abriga diversas espécies da flora fluminense, sendo composto por montanhas e picos com amplos afloramentos rochosos, córregos e cachoeiras com águas límpidas, campos de altitude vegetação rupícola e remanescentes de Mata Atlântica.