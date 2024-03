Secretaria de Educação de Petrópolis. - Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 10:15

Petrópolis - Um novo Centro de Educação Infantil será construído no Meio da Serra. O decreto de desapropriação do imóvel na Estrada Velha das Estrelas para a construção do novo CEI, foi publicado no Diário Oficial (D.O.), do dia 12 de março.

“Com muito trabalho e responsabilidade, já entregamos em dois anos, sete centros de Educação Infantil, abrindo mais de 600 vagas. Temos metas e compromissos com a educação do nosso município e entre elas, reduzir a demanda por vagas nos CEIs e alfabetização na idade certa”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A construção do Centro de Educação Infantil faz parte das ações do Nosso Bairro, programa da Prefeitura que leva ações integradas aos bairros. A região do Alto da Serra e arredores recebeu o programa no ano passado, e as intervenções de melhorias na localidade continuam.

“É mais um Centro de Educação Infantil que vamos inaugurar na cidade, isso mostra o nosso compromisso de transformar a educação da nossa cidade”, comentou a secretária de Educação, Adriana de Paula.