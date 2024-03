Thais Justen é a nova secretária da Mulher. - Foto: Divulgação

Thais Justen é a nova secretária da Mulher.Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 10:04

Petrópolis - A Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para as Mulheres (SecMulher) tem o nome de Thaís Justen como a sua primeira comandante. O comunicado foi feito durante a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), realizada na última semana, na Casa dos Conselhos.

Com Thais Justen, Petrópolis tem 8 mulheres à frente de secretarias de governo da atual gestão. Coordenadora do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM Tia Alice) desde o início da atual gestão, em dezembro de 2021, Thais Justen se destacou pelo trabalho desenvolvido junto às vítimas de violência doméstica no município.

“A Secretaria da Mulher é resultado de um longo processo de construção das políticas públicas voltadas para as mulheres em nosso município e fico muito feliz em poder fazer parte disso. A Thais Justen tem a experiência e o conhecimento necessários, sendo a pessoa que poderá nos ajudar a fortalecer e ampliar ainda mais essas políticas”, disse Rubens Bomtempo.



A secretária-chefe de Gabinete e a presidente do Comdim, Luciane Bomtempo, comemorou a escolha de Thaís Justen para comandar a nova pasta. “Desde 2001, quando chegou ao governo pela primeira vez, o prefeito Rubens Bomtempo tem a preocupação de empoderar as mulheres, com cargos de chefia em pastas importantes, e criando serviços que hoje são referência, como o Cram, o Ônibus Lilás, além do fortalecimento dos instrumentos de participação popular, como o Comdim. As pessoas certas fazem a diferença quando estão nos lugares certos e eu tenho a certeza que a Thaís vai fazer a diferença, ampliando as políticas públicas em defesa dos direitos da mulher”, ressaltou.

A nova secretária da SecMulher agradeceu o convite feito pelo prefeito. “Recebo este convite com imensa alegria e fico muito feliz em fazer parte de uma gestão que reconhece e buscar garantir os direitos das mulheres. A Secretaria da Mulher é um importante instrumento para implementar as políticas públicas, e nenhuma conquista vem do nada, e por isso, vamos continuar a trilhar este caminho junto com a sociedade civil”, disse Thais.

A conselheira Ângela Alcântara, que já foi presidente do Comdim, falou da importância da SecMulher para Petrópolis. “Petrópolis tem 53% de sua população formada por mulheres. Ao longo dos anos estamos lutando para garantir nossos direitos e a implementação desta secretaria é uma vitória nossa”, disse.

Thais Justen Gomes

Formada em Direito na UFRJ, Thais Justen é pós-graduada em Direito Civil e Direito Médico e Hospitalar. Atualmente é mestranda em Direito pela UCP. Já atuou como advogada do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) e teve duas passagens pelo CRAM (em 2016 e do início da atual gestão até o momento). Em 2016, recebeu o certificado de reconhecimento no exercício da profissão no que tange aos Direitos da Mulher, conferido pela OAB/Petrópolis.