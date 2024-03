Deposição de flores na estátua de Dom Pedro II. - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2024 19:30

Petrópolis - Este sábado (16), marcou os 181 anos da fundação de Petrópolis. Para comemorar o aniversário da cidade, muita festa. Pela manhã, missa na Catedral, deposição de flores no monumento do Koeler, deposição de flores na estátua de Dom Pedro II e corte de bolo na Praça Dom Pedro.

“Hoje é dia de comemorar a nossa história. Dia de lembrar quem a gente é, os nossos antepassados, quem construiu e quem constroi a nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de ser petropolitano. É muito bom estar vivo aqui, na nossa cidade, com vocês, trabalhando todo dia pela nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Autoridades presentes

Participaram das comemorações: secretários de governo, os vereadores Ronaldo Ramos, Gil Magno, Júnior Paixão e Marcelo Chitão; a presidente do Instituto Histórico de Petrópolis (IHP), Elizabeth Maller; o comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, tenente-coronel Carlos Otávio Macedo de Sousa; o diretor do Museu Imperial, Maurício Vicente Ferreira Júnior; entre outras autoridades.

O dia de sol ajudou a festa. O clima ficou leve ao longo das comemorações. Nos discursos das autoridades, a constatação de que Petrópolis está, neste 16 de março de 2024, muito diferente daquele Petrópolis de 2 anos atrás.

“A cidade se recuperou. Nós temos que comemorar isso. Muita coisa aconteceu nesses 2 anos, desde as chuvas de 2022. Petrópolis deu a volta por cima. E conseguimos isso com muita união, com muito trabalho, com muita resiliência”, disse o vice-prefeito Paulo Mustrangi.

Homenagens

As tradicionais homenagens a Júlio Koeler e a Dom Pedro II “demonstram gratidão àqueles que construíram a nossa cidade”, como disse o prefeito Rubens Bomtempo. A presidente do IHP, Elizabeth Maller, falou sobre o planejamento de Petrópolis, executado por Koeler. “Koeler levou 13 dias para concluir o levantamento topográfico. Um tempo recorde para a época. O zoneamento concebido por Koeler foi o primeiro do Brasil”.

Após as homenagens, 9 bolos (de 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura, cada) foram partidos para quem participou da festa na Praça Dom Pedro.