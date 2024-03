Vassouras ecológicas fabricadas no galpão da Comdep. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 19/03/2024 15:28 | Atualizado 19/03/2024 15:44

Petrópolis - O galpão de reciclagem da Comdep, no Siméria, recebeu a instalação da primeira fábrica de vassouras ecológicas do estado do Rio de Janeiro. No setor, são produzidas, em média, 30 vassouras feitas de garrafas PET. O material utilizado é fruto da Coleta Seletiva.

"A garrafa PET leva em torno de 600 anos para se decompor. É um estrago enorme causado à natureza. Por isso, estamos fazendo a nossa parte na construção de um futuro melhor para todos, incentivando o hábito da reciclagem e cuidando do meio ambiente”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O objetivo da fábrica de vassouras é aproveitar os materiais recicláveis para dar origem a novos produtos, evitando o descarte inadequado e suas consequências para o meio ambiente, além de gerar renda à população. A produção ainda reduz as despesas relacionadas a compra constante de vassouras de piaçava para a equipe de varrição, encarregada da limpeza de ruas, servidões e avenidas do município.



“Transformar garrafas PET em vassouras representa uma ideia sustentável e inovadora. Este projeto demonstra eficácia na reciclagem das garrafas, além de contribuir com a produção de vassouras úteis a limpeza urbana do município”, disse o presidente da Comdep, Léo França.



Ações nos comércios



Durante a implantação da Coleta Seletiva nos comércios da cidade, em fevereiro, Léo França entregou aos lojistas um exemplar da vassoura produzida de garrafas PET. “Vamos distribuir uma vassoura para cada estabelecimento para incentivar os empresários a aderirem ao nosso programa de reciclagem”, disse.



A Coleta Seletiva, agora, está em operação no Centro e também no Itamarati. Os caminhões da Comdep estão percorrendo as principais ruas para recolher os materiais recicláveis, como papel, plástico e metal, que não devem ser misturados ao lixo comum. A coleta acontece de segunda a sexta, a partir das 09h, no Centro. E no comércio do Itamarati, todas as terças-feiras, a partir de 12h.



Equipes do setor de reciclagem da Comdep também estão percorrendo os estabelecimentos comerciais para conversar com os lojistas e explicar como separar corretamente seus resíduos recicláveis e descartá-los de maneira adequada.