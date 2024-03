Exposição foi inaugurada no Palácio de Cristal. - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 15:56

Petrópolis - O Palácio de Cristal é palco de uma exposição inédita no país, “Portinari Para Crianças", atividade da primeira edição do Flipetrópolis - Festival Literário Internacional de Petrópolis, que vai acontecer de 1 a 5 de maio. A inauguração aconteceu na noite de segunda-feira (18).



A mostra apresenta 42 reproduções de obras do pintor Candido Portinari e segue aberta ao público até o dia 5 de maio, com entrada gratuita. A curadoria da exposição é de João Candido Portinari, fundador e diretor-geral do Projeto Portinari, e Guilherme de Almeida, coordenador do Núcleo de Arte e Educação do Projeto Portinari, que esteve presente na inauguração. A mostra terá visitas educativas guiadas, das 10h às 16h, todos os dias.



O ator Thiago Lacerda foi o responsável por conduzir a cerimônia. Junto a ele também estava o escritor Tom Farias, um dos curadores do Flipetrópolis, e o diretor da concessionária Águas do Imperador, representando o grupo Águas do Brasil, empresa patrocinadora do Festival, o diretor da concessionária Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá. O prefeito Rubens Bomtempo, o vice-prefeito, Paulo Mustrangi, além de secretários municipais participaram da abertura. O presidente da Academia Petropolitana de Letras, Leandro Garcia, também marcou presença no evento, junto ao curador da exposição e coordenador do Núcleo de Arte e Educação do Projeto Portinari, Guilherme de Almeida.



“Que o Flipetrópolis seja um momento de valorização da literatura e cultura. Que seja uma ferramenta de construção para que as pessoas se tornem cidadãos críticos. É importante garantir que as nossas crianças possam de fato absorver esse ambiente de cultura e arte”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, que também agradeceu Afonso Borges pela confiança no município para realizar o Festival Literário Internacional.



O evento foi uma celebração da literatura e da decisão de Afonso Borges, presidente do Flipetrópolis, de investir na cultura na cidade fluminense. Borges é o fundador do projeto literário Sempre Um Papo, que há 38 anos atua com o propósito de incentivar a leitura. A proposta já ultrapassou os limites de Belo Horizonte e chegou a 30 cidades, em oito estados da Federação, além do Distrito Federal, tendo sido realizado também em Madri, na Espanha. Com o tempo, vieram outros projetos e iniciativas que visam o incentivo à leitura e possibilitam, conjuntamente, a associação entre cultura, educação e responsabilidade social, como é o caso do Flipetrópolis. Tom Farias, parceiro de Afonso Borges no trabalho de curadoria do evento, celebrou a iniciativa do Sempre Um Papo, que também é a produtora dos Festivais Literários Internacionais de Araxá (Fliaraxá), Paracatu (Fliparacatu) e Itabira (Flitabira). Indo além, Tom ressaltou a mudança entre o jeito de celebrar a literatura ao longo dos anos: atualmente, diferentemente das décadas passadas, a valorização de escritores em atividade é superior à exaltação daqueles que exerceram suas funções em séculos passados. Esse fato permite que autor e leitor tenham contato, o que fomenta a leitura e a escrita. O curador ainda comentou: "Esperamos que o Flipetrópolis tenha muito papo, muita conversa e muito livro. Diferentemente de outras cidades, nós não censuramos livros. Nosso lema é a liberdade de expressão. Quanto mais respeitarmos o outro, teremos mais cidadania e democracia". A fala de Tom Farias referencia a situação que envolve o livro “O Avesso da Pele” (Companhia das Letras, 2020), de Jeferson Tenório, após a obra ter sido alvo de críticas e tentativas de censura por ser uma das obras selecionadas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para professores e estudantes de escolas públicas de todo o país.



João Henrique Tebyriça de Sá, diretor da concessionária Águas do Imperador, que faz parte do Grupo Águas do Brasil, acredita "que é possível produzir uma sociedade mais justa e consciente por meio da cultura". Quanto à exposição educativa Portinari Para Crianças, João Henrique ressaltou que a mostra é um meio de aguçar a curiosidade, a criatividade e a sensibilidade das crianças e de todo o público que conferir o Flipetrópolis.



O presidente da Academia Petropolitana de Letras, Leandro Garcia, destacou as alcunhas que envolvem Petrópolis, como cidade imperial e cidade das hortênsias. A partir da realização do I Flipetrópolis, o escritor e pesquisador espera "que o município passe a ser conhecido, também, como cidade das letras". Ele ressaltou que a APL é a primeira academia municipal a ser criada no país, completando 102 anos em 2024.



As secretárias municipais Sílvia Guedon, Adriana de Paula e Diana Iliescu ressaltaram as movimentações que o Flipetrópolis trará - e já traz - à cidade. O incentivo à cultura e ao turismo movimentam a economia local, e a educação colhe os frutos que o evento planta em Petrópolis, mesmo após a realização do evento. Indo além, Guedon expressou seu desejo de que o Flipetrópolis seja realizado em outras ocasiões na cidade, uma vez que se trata de um evento de grande relevância e importância perante à arte, à cultura e à educação.



Guilherme de Almeida finalizou a cerimônia da abertura da exposição educativa Portinari Para Crianças apresentando detalhes sobre a mostra, que teve sua curadoria, juntamente a João Candido Portinari, fundador e diretor do Projeto Portinari. Além das menções referentes ao campo artístico, cultural e educativo da exposição, Guilherme ressaltou o valor das crianças: "criança não é uma extensão do adulto, ela existe no presente".



A cerimônia de inauguração da exposição educativa Portinari Para Crianças foi uma grande celebração do I Flipetrópolis, que chega à cidade fluminense em maio. Mesmo que se trate de um evento porvir, a mostra chega ao município como uma forma de antecipação do evento, que movimentará literatura, arte,cultura, educação, turismo e economia locais. A ideia é que a exposição inspire os alunos, de 4 a 18 anos das escolas de Petrópolis a participarem do Prêmio de Redação e Desenho, realizado pelo festival e que envolverá a comunidade escolar.