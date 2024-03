Polícia Federal capturou o homem em Petrópolis. - Foto: Divulgação/PF

Polícia Federal capturou o homem em Petrópolis.Foto: Divulgação/PF

Publicado 20/03/2024 15:32

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal prendeu, em Petrópolis, um homem acusado de cometer crimes contra a ordem tributária e econômica. O indivíduo estava com mandado de prisão em aberto há mais de 10 anos.

Após levantamentos de dados de inteligência e monitoramento do Setor de Planejamento Operacional (SPO/SR/PF/RJ), a equipe de policiais federais do posto de Petrópolis capturou o homem. A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva emitido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



Após os procedimentos necessários, o homem será transferido para o sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça.