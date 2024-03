Centro Integrado de Comando e Controle foi instalado na sede da prefeitura. - Foto: Reprodução

Centro Integrado de Comando e Controle foi instalado na sede da prefeitura. Foto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 19:25

Petrópolis - Com previsão de chuvas intensas em níveis alarmantes para o fim de semana, uma série de medidas foi anunciada pela Prefeitura de Petrópolis para a preparação do município. Entre as medidas, as aulas estão suspensas e ponto facultativo foi decretado.

Todos os 67 pontos de apoio do município serão abertos, independentemente do protocolo de acionamento de sirenes. O funcionários do município terão ponto facultativo, com exceção da Comdep e da CPTrans. O decreto que será publicado indicará que todos os servidores municipais poderão ficar à disposição da Defesa Civil.

As câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis (Cimop) serão disponibilizadas na página da Prefeitura, para que a população acompanhe, em tempo real, a situação da Rua do Imperador e da Rua Coronel Veiga.



A Defesa Civil teve o número de ramais do telefone ampliado, para que ocorrências possam ser registradas, e bases descentralizadas foram implantadas no Quitandinha, em Itaipava e na Posse. Todas as máquinas da prefeitura estarão a serviço da pasta.

Três abrigos foram disponibilizados, caso famílias fiquem desabrigadas. São eles: Sítio São Luiz, no Retiro, prédio do Santa Isabel, no Caxambu, e o prédio da Floriano Peixoto, que ainda passa por obras, mas conta com 26 apartamentos disponíveis.

O efetivo do Samu também foi ampliado e a limpeza urbana será reforçada.

Centro Integrado de Comando e Controle



As medidas foram anunciadas pelo prefeito Rubens Bomtempo no Centro Integrado de Comando e Controle, que foi instalado no prédio principal da Prefeitura.



Durante a vigência do alerta de chuvas fortes (quinta-feira, 21, a segunda-feira, 25), o Centro estará instalado na Prefeitura, com a presença de representantes dos órgãos participantes.



Participam do Centro Integrado de Comando e Controle órgãos públicos e privados: órgãos da Prefeitura (Defesa Civil, Assistência Social, Obras, Educação, CPTrans, entre outras secretarias), o Corpo de Bombeiros (15º GBM), o Exército (32.º Batalhão de Infantaria Leve – Montanha) e as concessionárias Águas do Imperador e Enel.



Na reunião desta quinta-feira, também participaram: Câmara Municipal (representada pelo presidente, vereador Júnior Coruja), CDL, Firjan, escolas particulares, Acep e Setranspetro.