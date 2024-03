Residências desabaram no local. - Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 20:05 | Atualizado 22/03/2024 20:09

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis informou que o 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros registrou três óbitos, dois desaparecidos e resgatou quatro vítimas com vida em uma ocorrência no bairro Independência. Ao todo, 109 registros de ocorrências foram feitos, sendo 75 deslizamentos, desde a noite de quinta-feira (21), até as 19h45 de hoje.

Os 67 pontos de apoio do município encontram-se abertos para receber a população que reside em área de risco ou que se sinta insegura em sua residência. A Defesa Civil alterou o estágio operacional de "alerta" para "crise. A previsão é de chuva de intensidade moderada a forte nas próximas horas.

Maiores acumulados nas últimas 24h:

- São Sebastião1-Vital: 231,2 mm (CEMADEN RJ)

- Independência2: 218,0 mm (CEMADEN BR)

- Chácara Flora - Geo: 203,8 mm (CEMADEN BR)

- LNCC - Geo: 197,2 mm (CEMADEN BR)

- Independência-Taquara: 193,8 mm (CEMADEN RJ)



A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199.