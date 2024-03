Deslizamento atinge via na subida da serra. - Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:47 | Atualizado 22/03/2024 17:50

Petrópolis - A pista de subida da serra de Petrópolis foi interditada preventivamente, às 16h30 da tarde desta sexta-feira (22), por conta das chuvas que atingem a pista e o município. A interdição se inicia na praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102.

A pista de subida apresenta trechos parcialmente interditados no km 94, 90 e 83, todos no sentido Juiz de Fora. Equipes operacionais e técnicas da Concer estão mobilizadas para as ocorrências. De acordo com a concessionária, não há previsão de liberação e os motoristas contam com opção de retorno.

Na pista de descida, um trecho está parcialmente interditada no km 88.