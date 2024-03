Alagamento na Estrada União e Indústria, em Corrêas. - Foto: Reprodução

Alagamento na Estrada União e Indústria, em Corrêas.Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 17:40 | Atualizado 22/03/2024 20:22

Petrópolis - Por conta dos vários pontos de alagamentos e inundações ao longo da cidade, a operação dos ônibus foi interrompida em Petrópolis nesta sexta-feira, às 17h30. Segundo o Setranspetro, a medida visa preservar a segurança da população e dos rodoviários, além de estar cumprindo o protocolo da Defesa Civil.

A partir das 18h50, a Cidade Real começou a operar com as linhas de ônibus, em horário de domingo. No Rocio, o atendimento acontece somente até a entrada do Fazenda Inglesa, devido à queda de árvore. As linhas 150 - Corrêas x Bingen, 180 - Quitandinha e 140 - Vitória, não estão operando em razão dos alagamentos.



A Cidade das Hortênsias está operando a linha 340 - Terminal Itamarati, além das linhas que fazem o itinerário Bairro x Terminal Itamarati.



A Turp Transporte está com a operação somente no quinto distrito, com as linhas que fazem o itinerário Bairro x Terminal Itaipava.